¥¿¥¤¡¦¥¨¥¢¥¢¥¸¥¢¤Ï¡¢¥¿¥¤¹Ô¤­¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö¤Í¤§¤Í¤§ ¥¿¥¤¤Ø¹Ô¤«¤ó¤È¡©¡×¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò8·î25Æü¤«¤é31Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£ÀßÄêÏ©Àþ¤ÏÊ¡²¬¡¦²­Æì/ÆáÇÆ¡Á¥Ð¥ó¥³¥¯/¥É¥ó¥à¥¢¥óÀþ¤Ç¡¢ÊÒÆ»±¿ÄÂ¤Ï14,990±ß¤«¤é¡£¥×¡¼¥±¥Ã¥È¤ä¥¯¥é¥Ó¡¢¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¹Ô¤­¤ÎÀßÄê¤â¤¢¤ë¡£½ôÀÇ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿Áí³Û±¿ÄÂ¤È¤Ê¤ë¡£Åë¾è´ü´Ö¤Ï8·î25Æü¤«¤é12·î31Æü¤Þ¤Ç¡¢°ìÉôÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ëÆü¤â¤¢¤ë¡£¼õÂ÷¼ê²ÙÊª¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬20¡ó¤È¤Ê¤ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÆ±»þ³«ºÅ¤¹¤ë¡£