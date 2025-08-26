ÂçºåÉÜ¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï26Æü¡¢ÉÔÅÐ¹»¤ä¤½¤Î·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤¬³Ø¤Ö¡Ö³Ø¤Ó¤ÎÂ¿ÍÍ²½³Ø¹»¡ÊÉÔÅÐ¹»ÆÃÎã¹»¡Ë¡×¤ò¡¢ÍèÇ¯½Õ¤ËÂçºå»Ô¤ÎÉÜ¶µ°é¥»¥ó¥¿¡¼ÉÕÂ°¹â¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÉÜ¶µ°Ñ¤Ë¤è¤ë¤È¸øÎ©¹â¤Ç¤ÏÊ¡²¬¸©¤ËÂ³¤­Á´¹ñ2ÎãÌÜ¡£¶µ°÷¸¦½¤¤ä¶µ°é¤ÎÄ´ºº¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÃÖ¤­¡¢ÉÔÅÐ¹»»Ù±ç¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃßÀÑ¡¦È¯¿®¤¹¤ëµòÅÀ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÉÜÎ©¹â¤ÎÉÔÅÐ¹»À¸ÅÌ¿ô¤Ï2023Ç¯ÅÙËö»þÅÀ¤Ç4752¿Í¡£µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¤¬ÆÃÎã¹»ÀßÃÖÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ê¸Éô²Ê