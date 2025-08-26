¸¤¤¬Áë¤Î³°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆËÊ¤¨¤ëÍýÍ³ 1.Áë¤«¤é¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ·Ù²ü¤·¤ÆËÊ¤¨¤ë ²È¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ë¿Í¤ä¸¤¡¢¼Ö¡¢Ê½¤Î¾å¤òÊâ¤¯Ç­¤ä»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄ»¤Ê¤É¡¢¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆìÄ¥¤ê¤Ë¶á¤Å¤¯Â¸ºß¤Ç¤¹¡£ ËÜÇ½Åª¤Ê·Ù²ü¿´¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤³¤Ï¼«Ê¬¤Î¾ì½ê¤À¡ª¡×¤ÈÃÎ¤é¤»¤ë¤¿¤á¤ËËÊ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ 2.Áë¤Î³°¤ÎÀ¼¤ä²»¤äµ¤ÇÛ¤ËÂÐ¤·¤Æ·Ù²ü¤·¤ÆËÊ¤¨¤ë »ô¤¤¼ç¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¾®¤µ¤ÊÏÃ¤·À¼¤äÂ­²»¤â¡¢¸¤¤Î¼ª