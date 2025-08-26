º£Ç¯£··î¡¢ÂçºåÉÜºæ»Ô¤ÎÂçÀôÎÐÃÏ¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿Ãæ³ØÀ¸¤«¤é¡¢¸½¶âÌó£±Ëü£´£°£°£°±ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ú¥ó¥±¡¼¥¹¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢£´£·ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀàÅð¤Îºá¤ÇÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ¾¾¸¶»Ô¤Ë½»¤à£´£·ºÐ¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£ÂçºåÉÜ·ÙËÌºæ½ð¤äÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ïº£Ç¯£··î£³£±Æü¤Î¸á¸å£³»þ£´£°Ê¬¤´¤í¡¢ÂçÀôÎÐÃÏ¡Êºæ»ÔËÌ¶è¡Ë¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¤«¤é¡¢¸½¶âÌó£±Ëü£´£°£°£°±ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ú¥ó¥±¡¼¥¹¤òÅð¤ó¤Àºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ