¡Ú¥Æ¥Ø¥é¥ó¶¦Æ±¡Û¥¤¥é¥ó³°Ì³¾Ê¤Î¥Ð¥¬¥¤ÊóÆ»´±¤Ï26Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢³×Ì¿ËÉ±ÒÂâ¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¥æ¥À¥ä·Ï½»Ì±¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤¿Êü²Ð»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤Î»ØÅ¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´°Á´¤ËÈÝÄê¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£