²¬»³»Ô¤¬¡¢¤³¤Î½©¤«¤é¸øÀßÌ±±Ä¤Ç±¿¹Ô¤¹¤ë¥Ð¥¹Ï©Àþ¤ÎÂè2ÃÆ¤Î·×²è¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ½ÅÊ£¤¹¤ë¥Ð¥¹Ï©Àþ¤òºÆÊÔ¤·¡¢´´Àþ¤È»ÙÀþ¤ËÊ¬¤±¤ë²¬»³»Ô¤Î·×²è¤Ç¡¢¤³¤Î½©¡¢¿·¤¿¤Ë¤¦¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï4¤Ä¤ÎÏ©Àþ¤Ç¤¹¡£9·î15Æü¤«¤é¤Ï¡¢JRÀ¥¸ÍÂç¶¶Àþ¤ÎËåÈø±Ø¤ÈÅ·Ëþ²°¥Ï¥Ôー¥¿¥¦¥ó²¬ÆîÅ¹¤¬¤¢¤ëÃÛ¹Á¿·Ä®¤ò·ë¤Ö¡ÖËåÈø¡¦²¬ÆîÀþ¡×¤¬±¿¹Ô¤µ¤ì¡¢1Æü19±ýÉü¤·¤Þ¤¹¡£ 10·î1Æü¤«¤é¤Ï¡¢JR»³ÍÛËÜÀþ¤Î¹âÅç±Ø¤ÈÊ¡»ã»ÜÀß¤Î°°ÀîÁñ¤ò·ë¤ÖÊØ¤¬1Æü8±ýÉü¡¢°°ÀîÁñ¤«¤éJ