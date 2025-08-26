¶¥±Ë¡¦À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¡Ê8·î19Æü¡Á24Æü¡¢¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¬26Æü¤Ëµ¢¹ñ¡£16ºÐ¤ÎÂç¶¶¿®Áª¼ê¤Ï½Ð¾ì5¼ïÌÜ¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âç²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç¶¶Áª¼ê¤Ï¹â¹»2Ç¯À¸¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¡¢¡Ö¡Ê50m¤¢¤¿¤ê¡Ë¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤è¤ê3¡Á4¥¹¥È¥í¡¼¥¯Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ß¥Ê¤òÉð´ï¤Ë¡¢À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢¿·µ­Ï¿¤òÏ¢È¯¡£ÃË»Ò200mÊ¿±Ë¤®¤Ç6·î¤Ë2Ê¬07ÉÃ27¤ò¤¿¤¿¤­½Ð¤¹¤È¡¢7·î¤Ë¤Ï2Ê¬06ÉÃ91¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£