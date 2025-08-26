ÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡¦ÀÖÀ±¤Î²ÝÂê¤È¤ÏÁ°²ó¤Îº£¥³¥é¥à¤Çµð¿Í¤¬DeNA¤Ë0.5¥²¡¼¥àº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤Æ¿¬¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤­¤¿¤Èµ­¤·¤¿¤¬¡¢22Æü¤«¤é¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è3Ï¢Àï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ò2¾¡1ÇÔ¤È¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆñÉÂ¤È¤ÎÆ®¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¸µµð¿Í¡ÈºÇ¶¯¤Î½õ¤Ã¿Í¡É¡Ä¼Ö¤¤¤¹À¸³è¤ÎÍÍ»Ò¤³¤ì¤Ç¥²¡¼¥àº¹¤Ï2.5¡£3¾¡¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÃù¶â¤ò3¤Ë¤·¤Æ3.5¥²¡¼¥àº¹¤ÈÆÍ¤­Êü¤»¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£2°Ì»à¼é¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¥è¥·¤È¤·¤¿¤¤¡£2Ï¢¾¡¤Ç·Þ¤¨¤¿24Æü¤ÎÂè3