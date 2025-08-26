²¬»³¸©»º¥Ö¥é¥ó¥É¥È¥Þ¥È¡ÖÅíÂÀÏº¥·¥ë¥¯¡× ²¬»³»Ô¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ç26Æü¡¢À¸»º¼Ô¤é¤¬²¬»³¸©»º¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥È¥Þ¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òPR¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ´ÅÌ£¤¬¶¯¤¯Å¬ÅÙ¤Ê»ÀÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Î¡ÖÅíÂÀÏº¥·¥ë¥¯¡×¤Ç¤¹¡£¡ÖJAÀ²¤ì¤Î¹ñ²¬»³ ¤Ó¤Û¤¯¥È¥Þ¥ÈÉô²ñ¡×¤¬¥Ö¥é¥ó¥É²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£2024Ç¯¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë½Ð²Ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ²¬»³»Ô¤ÎÅ·Ëþ²°¥Ï¥Ôー¥¿¥¦¥ó¸¶ÈøÅçÅ¹¤ÎÆÃÀßÇä¤ê¾ì¤ËÀ¸»º¼Ô¤é¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Çã¤¤ÊªµÒ¤ËPR¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ê»î