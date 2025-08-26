¾èÍÑ¼Ö¤¬Æ»Ï©ÏÆ¤ÎÊÉ¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£26Æü¸áÁ°5»þÈ¾¤´¤í¡¢Ä¹Ìî¡¦Ë­µÖÂ¼¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤¬Æ»Ï©ÏÆ¤Î¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÎÊÉ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÓÅÄ»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦Ä®ÅÄ¹ÀÇ·¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤¬°Õ¼±¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ï¿®¹æµ¡¤Î¤Ê¤¤T»úÏ©¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢¼Ö¤Ï¸òº¹ÅÀ¤ò¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÄ¾¿Ê¤·¡¢Á°Êý¤ÎÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£