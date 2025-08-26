中国メディアの観察者網によると、米電気自動車（EV）大手のテスラと字節跳動（バイトダンス）傘下の火山引縕（Volcano Engine）はこのほど提携を結び、Volcano Engineがテスラのスマートキャビンでのインタラクション体験に大規模言語モデルサービスを提供することで合意した。テスラ中国の公式サイトによると、テスラの車載音声システムは、バイトダンス傘下の豆包（Doubao）大規模言語モデルとDeepSeek Chatを統合する。D