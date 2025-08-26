ÂçºåÉÜ¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï8·î26Æü¡¢¿·¤¿¤ËÉÜÎ©¹â¹»2¹»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2027Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤ÎÆþ³Ø¼Ô¤òÊç½¸¤»¤º¡¢ÊÄ¹»¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤Þ¤·¤¿¡£2027Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤ÎÆþ³Ø¼Ô¤òÊç½¸¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçºåÉÜÎ©¤ÎÌç¿¿À¾¹â¹»¡ÊÌç¿¿»Ô¡Ë¤È²ûÉ÷´Û¹â¹»¡Ê±©±ÈÌî»Ô¡Ë¤Ç¤¹¡£ÂçºåÉÜ¤Î¾òÎã¤Ç¤Ï¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÄê°÷³ä¤ì¤·¡¢²þÁ±¤Î¸«¹þ¤ß¤¬¤Ê¤¤ÉÜÎ©¹â¹»¤ÏºÆÊÔÀ°È÷¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçºåÉÜ¶µ°Ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ìç¿¿À¾¹â¹»¡Ê1977Ç¯³«¹»¡Ë¤Ï6Ç¯Ï¢Â³¡¢