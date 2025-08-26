¼¡´ü¡ÖiPhone 17¡×¸þ¤±¤Î¿·¥±¡¼¥¹¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥¦¡¼¥Ö¥ó¡ÊTechWoven¡Ë¡×¤Î¿·¤·¤¤²èÁü¤ò³¤³°¾ðÊó¶Ú¤¬¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¢¬¥Æ¥Ã¥¯¥¦¡¼¥Ö¥ó¤Î¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê²èÁüÄó¶¡¡¿Majin Bu¡Ë¡£ iPhone 17¤Î¥Æ¥Ã¥¯¥¦¡¼¥Ö¥ó¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¹ç¤¤¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡ÊÉÛÃÏ¡Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¡£ ²èÁü¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¥«¥é¡¼¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ö¥ë¡¼¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ë¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢°ÊÁ°¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¦¡¼¥Ö¥ó¡ÊFineWoven