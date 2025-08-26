¤­¤ç¤¦¤âÁ´¹ñÅª¤Ë¸·¤·¤¤½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ï35¡î¤òÄ¶¤¨¤ëÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç9ÆüÏ¢Â³¡¢2022Ç¯¤ËÊÂ¤ÖºÇÄ¹µ­Ï¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ­¼Ô¡Ö¸áÁ°10»þÈ¾¤ÎÅìµþ¡¦¶äºÂ¤Ç¤¹¡£Æüº¹¤·¤¬¶¯¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Æü»±¤ò¤µ¤·¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤­¤ç¤¦¤âÄ«¤«¤éµ¤²¹¤¬¥°¥ó¥°¥ó¤È¾å¾º¤·¤¿ÅìµþÅÔ¿´¡£Ãë¤¹¤®¤Ë35.1¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç9ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¡¢2022Ç¯¤ÈÊÂ¤ÖºÇÄ¹µ­Ï¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¯´Ö¤ÎÆü¿ô¤â22ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢2023Ç¯¤ÎºÇÂ¿µ­Ï¿¤Ë