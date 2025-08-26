²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²Æ¥Õ¥§¥¹¡Öa-nation 2025¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÉÍºê¤¢¤æ¤ß ¡Û ¡Ö¤Û¤ó¤Ã¤Ã¤Ã¤È¤¦¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÄÌ¤·¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤·¤¿¤Ã¡×¡Ö°ìºÂ¤ÎÉ´ÀïÏ£Ëá¤ÎÄìÎÏ¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡ª¡ª¡ªÂº·É¤·¤«¤Ê¤¤¡×²Æ¥Õ¥§¥¹¡Öa-nation ¡×¤Ø½àÈ÷ËüÃ¼ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¼¡¼¡¼¤Û¤ó¤Ã¤Ã¤Ã¤È¤¦¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÄÌ¤·¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤·¤¿¤Ã¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö³§¤µ¤ó¤½¤ì¤¾