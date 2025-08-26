NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï26Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÏÌºÌÚÏ¡Åê¼ê¤òÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌºÌÚÅê¼ê¤Ïº£µ¨¤Ï3»î¹ç¤ÎÀèÈ¯¤ò´Þ¤à5»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¡¢0¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨9.18¤ÎÀ®ÀÓ¡£Á°²óÅÐÈÄ¤Ç¤Ï3Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢4²óÅÓÃæ7¼ºÅÀ¤ÈÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢Íâ4Æü¤ËËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾¶á¤Î2·³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢19Æü¤Î¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥ÆÀï¤ËÀèÈ¯¡£7²ó99µå¤òÅê¤²¤ÆÈï°ÂÂÇ2¡¢6Ã¥»°¿¶¡¢1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤Þ¤·¤¿¡£