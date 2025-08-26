市立甲府病院の医療事故に関し記者会見する甲府市の樋口雄一市長＝26日午前、甲府市役所甲府市は26日、市立甲府病院で2018年、山梨県内の70代男性が肝臓がんの手術中に死亡する医療事故があり、25年7月に遺族側と和解が成立し、3500万円を支払ったと明らかにした。樋口雄一市長は記者会見で「重く受け止めている。医療従事者の意識を再度徹底し、事故防止に努める」と語った。市によると、男性は18年1月に肝臓の一部を切除する