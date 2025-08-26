¤½¤´¤¦¡¦À¾Éð¤Î¡Ö¥³¥¹¥Ñ¤ª¤»¤Á¡×¡á26Æü¸áÁ°¡¢ÅìµþÅÔË­Åç¶èÉ´²ßÅ¹³Æ¼Ò¤¬¡¢2026Ç¯Àµ·î¸þ¤±¤Î¤ª¤»¤Á¤òÁê¼¡¤¤¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£Êª²Á¹â¤ÇÀáÌó»Ö¸þ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡ÊÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¡Ë¤ò½Å»ë¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤¿¡£Éý¹­¤¤¸ÜµÒÁØ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤òÍÑ°Õ¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÎÃíÊ¸¤ÏºòÇ¯¤è¤ê¿ô½µ´ÖÁ°ÅÝ¤·¤·¡¢¾¦Àï¤Î³«»Ï¤ÏÁá¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤´¤¦¡¦À¾Éð¤Ï¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¤òºòÇ¯¤è¤ê¤â2½µ´ÖÁá¤á¡¢9·î4Æü¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë¡£ÃÍ