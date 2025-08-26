Jリーグは26日、理事会を行い、2026-27シーズンからJ3クラブの監督指導者ライセンスの基準を変更することを決定した。これまではJ1・J2と同様、JFA Proライセンス(旧:S級ライセンス)の保有が求められていたが、今後はJFA Aジェネラルライセンス以上の保有が条件となる。JFA Proライセンスの取得を目指す若手指導者にチャンスを与えるための施策。同日、記者会見に出席した野々村芳和チェアマンは「より多くの指導者にチャンス