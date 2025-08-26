滋賀県彦根市の彦根城国の文化審議会は26日、滋賀県の「彦根城」を2027年の世界文化遺産登録の推薦候補に選定するのを見送った。滋賀県や彦根市は、江戸幕府の長期安定を支えた「大名統治システム」を象徴する存在だと主張したのに対し、文化審は歴史的な価値などの説明に「課題が残る」と判断した。世界文化遺産の登録範囲拡張を目指す岩手県の「平泉」も「主張の論拠が不十分」と退けた。27年にユネスコで登録の可否を審査さ