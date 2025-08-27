台風13号は26日に熱帯低気圧に変わりましたが、フィリピンの付近には新たな「熱帯低気圧」が発生しました。 【画像で見る】新たな“台風の卵”発生か いつどこで雨が降る？最新の雨シミュレーション この熱帯低気圧は、もし台風まで発達しても日本列島へ直接影響することはありませんが、本州の南海上にも雲がまとまりはじめるなど、南の海上が騒がしくなっています。 8月の台風の発生数は、平年で5.7個発生するのに対し