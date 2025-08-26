いくぜ！昇龍裂破！カプコンが誇る世界的人気格闘ゲーム『ストリートファイター』ハリウッド新実写映画化企画より、ケン役を演じるノア・センティネオがInstagramにて最新の写真を公開。ケン役に向けて仕上げた肉体を披露した。 ケンといえば金髪ロングのヘアスタイルと黒眉毛が特徴。センティネオは髪をまとめているが、原作ゲームのルックスが忠実に再現されているようだ。やったぜ！