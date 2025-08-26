DC映画『アクアマン』シリーズは終了した──。映画2作品を手がけたジェームズ・ワン監督と、オーム役のパトリック・ウィルソンが認めた格好だ。現時点で、ジェームズ・ガン率いる新DCユニバース（DCU）に参加する計画は存在していないという。 『アクアマン』（2018）は旧DC映画ユニバースのヒット作で、続編『アクアマン／失われた王国』（2023）は旧ユニバースの最終作だった。映画