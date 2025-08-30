回転すしチェーン「スシロー」の期間限定フェアとして「スシローの赤しゃり×天然魚」を開催！長期熟成した酒粕を使用した赤酢仕上げの赤しゃりが、「天然赤えび」など全ネタで楽しめます☆ スシローの赤しゃり×天然魚 開催日：2025年8月27日（水）〜9月7日（日）開催店舗：全国のスシロー 「スシロー」にて、全ネタを長期熟成した酒粕を使用した赤酢仕上げの赤しゃりで提供する「スシローの赤しゃり×天然