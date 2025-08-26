コメ不足による価格高騰が続く中、三重県産の新米コシヒカリの出荷が25日、三重県津市のミエライスで始まりました。コシヒカリは県内の米の販売量の約7割を占めていて、今年は高温が続いたことから例年よりも3日から5日程収穫が早まりました。津市のミエライスでは、25日に県内の米農家から収穫された新米コシヒカリ約30トンを袋詰めする作業が行われました。2キロ、5キロ、10キロの袋詰めが行われ、5キロ入りの価格は県内の量販店