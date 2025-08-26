ママ友との距離感やお付き合いの仕方は、人それぞれ考え方があるでしょう。なるべく関わらないようにするママもいれば、どんなママ友ともすぐに仲良くなれるママもいるのではないでしょうか。そんななかママスタコミュニティには「ママ友に何でも言える人はいますか？」というタイトルで、こんな投稿が寄せられました。『壁を作りたくないから、仲良くなったらある程度何でも言ってしまうんですが、危険かなと最近思っています。昔