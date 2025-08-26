この記事の画像を見る新卒で就職した不動産会社を辞め、SM女王様をデリバリーする「ファムファタル」の電話番として働きはじめた20代女性・志川。ある日、あこがれの女王様・美織さんと食事の約束を取り付けたものの、彼女は音信不通になってしまい……。『女王様の電話番』（渡辺優/集英社）は、そんな志川が美織さんの行方を捜しながら、性への違和感やアイデンティティを掘り下げていく物語。美織さんは、一体どんな人なのか。