多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのワールドツアー『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』の東京ドーム公演最終日が、9月17日午後6時30分よりLeminoにて独占生配信されることが決定。きょう26日より、配信チケットの販売がスタートした。【ライブ写真6点】2年ぶり来日公演…東京ドーム3daysを成功させたTWICE同ツアーは、デビュー10周年を迎えたTWICEの6度目となるワールドツアー。すべての会場で観客席を360度開放