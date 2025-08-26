Netflixは26日、WORLD BASEBALL CLASSIC INC.と来年3月から開催される第6回ワールドベースボールクラシック（WBC）の日本国内での独占パートナーシップを結んだことを発表した。【写真】かわいすぎる！デコピンのキュートな“スイミング動画”Netflixは発表で「本契約により、日本の視聴者の皆さまは、2026年に開催されるワールドベースボールクラシックの全47試合を、Netflixのライブおよびオンデマンドでご覧いただけます。