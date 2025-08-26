26日午前5時45分ごろ、愛知県岡崎市の新東名高速道路下り線で「大型トレーラーが横転している」と110番があった。トレーラーは片側2車線をふさぐように横転。積み荷の鉄くずなどが散乱した。運転していた男性は軽傷とみられる。