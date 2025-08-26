西日本や東日本を中心に、猛烈な暑さが続いています。26日も万全の熱中症対策が必要です。東京都心は強い日差しが降り注ぎ、午前11時までの最高気温は33.8度と、厳しい暑さになっています。各地の予想最高気温は、富山や鳥取県の米子で37度、東京都心や名古屋、岡山で36度、青森や大阪、福岡で35度など、九州から東北で、猛暑日になりそうです。31都府県に熱中症警戒アラートが出されています。熱中症対策を徹底してください。一方