浮世絵版元・株式会社版三が展開するアートプロジェクト『エヴァ・ジャポニズム』の第一弾として、『エヴァ浮世絵 箱根八里美人三画揃』が発売されます。本作は、江戸の浮世絵師で美人画の巨匠、喜多川歌麿による連作「鳳凰三美人図」をモチーフに、3人のヒロイン（レイ、アスカ、マリ）を姫君に見立てて描いています。エヴァ浮世絵 箱根八里美人三画揃レイエヴァ浮世絵 箱根八里美人三画揃アスカエヴァ浮世絵 箱根八里美人三