違法薬物事件で廃部となった日大のアメリカンフットボール部の後継組織「有志の会」の一部選手が26日、東京都内の日本スポーツ仲裁機構（JSAA）に仲裁申し立てを行った。2部リーグ所属の取り消しと1部リーグ所属を求め、代理人の玉井伸弥弁護士とともに書類を提出。今回の申し立ては有志の会としてではなく、酒井佑昌選手（3年）が個人として行う。日大アメフト部を巡っては、部員が違法薬物事件で逮捕されたことを受け、23