米大リーグ、パドレスのダルビッシュ有の次回登板が27日午後1時10分（日本時間28日午前5時10分）開始の敵地でのマリナーズ戦に決まった。25日、球団が発表した。中4日の登板で今季4勝目を目指す。（共同）