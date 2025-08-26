ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が25日、ABEMA独占のインタビュー企画『おはようロバーツ』に出演。佐々木朗希の現状を語った。デーブ・ロバーツ監督(C)AbemaTV,Inc.○佐々木朗希の完全復帰には慎重な姿勢今月15日、マイナー戦で97日ぶりの登板を果たした佐々木。ロバーツ監督は「うれしかったね」と喜びつつも、「まだまだ先は長い。ストライクや投球の質・速度などはまだ練習やイニング数が必要。求められるレベルに達するま