豪ドル下落、豪中銀がさらなる利下げを示唆今後1年で追加利下げが必要になる可能性 豪中銀は8月会合の議事録を公表した。今後1年間で金利をさらに、いくらか引き下げる必要がある。ただ、引き下げペースはデータ次第、会合ごとに決定。労働市場が均衡状態にある場合、利下げを加速させる必要性についても議論した。