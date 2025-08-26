東京時間10:38現在 東京金先物JUN 26月限（TOCOM） 1グラム＝16132.00（+51.00+0.32%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3421.90（+4.40+0.13%） ※東京金先物は5分程度の遅れ トランプ大統領のクック理事解任を受けたリスク警戒もありしっかり