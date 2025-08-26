政府は26日、脱炭素社会の実現に向けた具体策を議論するGX＝グリーントランスフォーメーション実行会議を開き、石破総理は「GX戦略地域」を新たに創設すると表明しました。石破総理「日本でも着実にGX投資を進めてまいります。地域の取り組みを応援するための『GX戦略地域』を新たに創設します」政府はGX実行会議を開き、再生可能エネルギーなどの脱炭素電力を活用した産業団地の整備を促進していくことなどを確認しました。そして