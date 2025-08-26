HSE-AD03-pnk Hi-Unit branding.は、ピエール中野氏が監修したType-C接続のDACアンプアダプター「HSE-AD03-pnk(ピダック)」を9月17日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は5,940円前後。発売に先駆け、8月30日より予約受付を開始する。 スマホやPCに接続するだけで、普段使っているイヤフォンやヘッドフォンのポテンシャルを引き出し、高解像・高駆動なサウンドを手軽に楽しめるとするDACアンプ