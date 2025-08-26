ウーマンラッシュアワーの村本大輔が２５日、インスタグラムで、海でカツオノエボシに刺され救急車で搬送されたことを告白した。村本は「真夜中の宇野の漁港で浮いていたら…こうなった…。次同じやつに刺されたらアナフィラキシーってやつで死ぬかも知れないらしい。激痛で救急車で運ばれました」と投稿。動画でも「カツオノエボシって知ってますか？そいつに触れたらこうなります」と稲妻が走ったかのように腫れた上半身を見