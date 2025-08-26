家を建てるときや引っ越し先を選ぶとき、つい「収納は多ければ多いほど便利!」と思ってしまいませんか? でも、片づけのプロの視点から見ると、実は収納の多さ＝片づく家ではないのです。むしろ収納が多すぎるからこそ「片付かない」と悩む人も!この記事では片付きやすい「収納」の考え方と、収納計画の立て方をご紹介いたします。○1.収納が多い家の落とし穴家が狭かったり、収納が少なかったりするわけではなく、むしろたっぷりと