お笑いタレント、なべやかん（54）が26日までにX（旧ツイッター）を更新。政府が自動車の利用者から新たな税を徴収する案を検討しているとの報道に言及した。やかんは「ガソリン減税の代わりに新税、政府検討車の利用者から徴収する案」との見出しが付けられた記事を引用。「本当に嫌な人達だな。国民を苦しめる為だけに存在する人達。自分の金のように海外にばら撒き、キックバックや利権にむさぼりつく。リアル死ね死ね団。死