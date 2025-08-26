【モデルプレス＝2025/08/26】“徳川家康”の名で人気を集めるクリエイターの加藤乃愛が25日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を披露し、話題を呼んでいる。【写真】人気インフルエンサー、完璧すぎる手料理披露◆加藤乃愛、手料理披露加藤は「久々かとのあ飯」と自身の手料理を公開。肉巻きなど5品が並べられた食卓を披露した。この投稿に、ファンからは「美味しそう」「料理上手」「キレイな食卓」「尊敬」といったコ