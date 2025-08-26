カシオ計算機は、「Speed and Intelligence」をコンセプトとした「EDIFICE（エディフィス）」の新製品として、NISMOヘリテージエディション「ECB-S10NIS」を9月12日に発売する。価格は4万4000円。CASIO公式オンラインストアでは、9月1日から予約を受け付ける。●企画・監修には日産とNISMOが全面協力NISMOは、1936年から続く日産のモータースポーツの伝統を継承し、1984年9月に日産のモータースポーツ専門会社として設立された