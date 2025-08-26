２６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４７円１１銭前後と前日午後５時時点に比べ２０銭強のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１７１円３５銭前後と同１円程度のユーロ安・円高で推移している。 ドル円は、午前９時時点では１４７円８０銭近辺で推移していたが、同３０分過ぎには１４７円００銭近辺に下落。日本時間２６日朝にトランプ米大統領がクック米連邦準備制度理事