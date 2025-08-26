【中島輝士怪物テルシー物語（４３）】１９８８年のソウル五輪を戦い終え、いよいよ私はプロへ進むことになります。その時の私の心境はもう、プロに行けるなら年齢的なこともありますし、どこでもプレーさせてもらいますという気持ちでした。実際には福岡ダイエーホークス、日本ハムファイターズが１位指名をしてくれることになるんですが、私は佐賀県出身で福岡の高校を出ていますし、もう結婚が決まっていた妻は東京出身な