セルシードはしっかり。２５日取引終了後、バイオベンチャーのＮＰＴ（東京都江東区）が再生医療等製品として開発を進める、食道がんを対象とした個別化樹状細胞ワクチンの治験製品の製造受託に向けた技術開示などに関する契約を締結したと発表した。現時点で今期業績に与える影響は軽微という。 出所：MINKABU PRESS