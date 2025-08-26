台湾の繁華街で中国国旗を掲げるなどした日本人が強制退去処分になったことが、台湾や中国で反響を呼んでいる。台湾・移民署は25日、台北市の繁華街・西門町で中国国旗を掲げ、「台湾は中国のもの」などと発言する動画を撮影した日本人2人のうち1人を強制退去処分とした。すでに台湾を離れているもう1人については再入境禁止の処分を科したという。SNS上で拡散されている動画には、当事者の2人が街中で中国国旗を掲げ、マイクを持