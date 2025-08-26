パルグループホールディングスがしっかり。２５日の取引終了後に発表した７月度の月次売上概況で、既存店売上高が前年同月比４．４％増と３カ月連続で前年実績を上回ったことが株価を下支えしている。ネット通販既存店が同１１．６％増となり牽引したほか、小売既存店も同２．４％増と伸長。猛暑が続き、盛夏商品を中心に順調に売り上げを伸ばした。なお、全店売上高は同１７．５％増だった。 出所：MINKABU PRES