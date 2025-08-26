中国国務院報道办公室は25日、「第14次五カ年計画（2021〜2025年）の質の高い達成」をテーマとした記者会見を開催し、同期間における国境安全の保護や質の高い発展成果の促進について紹介しました。中国税関総署の孫梅君署長は、中国が世界157の国と地域において、主要な貿易相手国のトップ3に入ったことを明らかにしました。孫署長は、「第14次五カ年計画」期間中、税関総署が多角的貿易体制を堅く守り、一国主義に反対し、